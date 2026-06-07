ಹುನಗುಂದ: ಮಳೆ ಆರ್ಭಟ

<p>ಹುನಗುಂದ: ನಗರವು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಗುಡುಗು, ಮಿಂಚಿನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮಳೆ ಆರ್ಭಟಿಸಿತು.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿಯೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಲವಡೆ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಆಗಿದೆ. ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದ ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಉಂಟಾಯಿತು. ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರು, ಮಾರಾಟಗಾರರು ಮಳೆಯಿಂದ ಪರದಾಡಿದರು. ಜೋರು ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಯಿತು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಗರದ ನೀಲಗಂಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಕೆಲ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಲ್ಲಿನ ಮನೆಗಳ ಮುಂಭಾಗ ನೀರು ನಿಂತಿತು. ಮಳೆಯಿಂದ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಪರದಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಅನುಕೂಲ: ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಆಗಿರಿವುದರಿಂದ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಗರಿಗೆದರಿವೆ. ಹದ ಮಳೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಮಳೆ ನೀರಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ರೈತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಈ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ, ತೊಗರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಬೆಳೆಗಳ ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-19-2108558749</p>