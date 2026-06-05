ಹೆದ್ದಾರಿಯ ನೂರಾರು ಮರಗಳ ಮಾರಣ ಹೋಮ

<p>ಹುನಗುಂದ: ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾಡಗಿಹಳ್ಳದಿಂದ ಇಳಕಲ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನೂರಾರು ಗಿಡ -ಮರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಯಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ 50ರ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿರೀಕರಣದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 8-10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನೂರಾರು ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಗಿತ್ತು. ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಮರಗಳನ್ನು ಕಟರ್ ಮಷಿನ್ ಬಳಸಿ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೇವಿನಮರ, ಅರಳಿಮರ, ರೋಸ್ ವುಡ್ (ಸೀಸಮ್) ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ‘ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ನೆರಳಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದ ನೂರಾರು ಮರಗಳನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮರ ಕಡಿದು ಹಾಕುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ’ ಎಂದು ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ -ಪಣಜಿ ಚತುಷ್ಪಥ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದ ಮರಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮರ ಕಡಿಯಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಯವರ್ಧನೆ ತಳವಾರ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-19-2030461189</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>