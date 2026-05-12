ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದ ಧರಣಿ

ಹುನಗುಂದ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇದ್ದಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಧರಣಿ ಆರನೇಯ ದಿನವಾದ ಸೋಮವಾರವೂ ಮುಂದುವರಿಯಿತು.

ಭೀಮಣ್ಣ ಅಡಿಹಾಳ, ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಆನೆಹೊಸೂರ, ಬಸವರಾಜ ಮುಳ್ಳೂರ, ಶರಣಪ್ಪ ಮುಳ್ಳೂರ, ಈರಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ, ಮುತ್ತವ್ವ ಬೇನಾಳ, ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಗಡ್ಡಿಮಠ, ಮಹಾದೇವಿ ತೋಟಗೇರ, ಸಂಗವ್ವ ಹಾವರಗಿ, ಗೌರವ್ವ ಹುನಗುಂದ, ರೇಣವ್ವ ವಾಲಿಕಾರ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260512-19-1942887219