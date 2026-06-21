ಹುನಗುಂದ, ಇಳಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 21 ರಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ

<p>ಹುನಗುಂದ : ಹುನಗುಂದ ಮತ್ತು ಇಳಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 1ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 21 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6ರವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಹುನಗುಂದ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ, ಕರಡಿ, ಅಮೀನಗಡ, ಕಡಿವಾಲ, ಚಿತ್ತವಾಡಗಿ, ನಾಗೂರ, ಇದ್ದಲಗಿ, ಅಮರಾವತಿ, ಧನ್ನೂರ, ಗೂಡುರ, ಬಂಡರಗಲ್, ಇಲಕಲ್ಲ, ವಜ್ಜಲ್, ಗುಗ್ಗಲಮರಿ, ಪೈರ್ ಸ್ಟೇಶನ್, ಹೊಸೂರ, ಹನುಮನಾಳ,ಉಪನಾಳ, ಬಲಕುಂದಿ, ಕಂದಗಲ್, ಮರಟಗೇರಿ, ಸೋಮಲಾಪುರ ಕಂದಗಲ್, ಹಿರೇಓತಗೇರಿ, ಗೋನಾಳ, ಕೃಷ್ಣಾಪುರ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ, ಕೆಂಗಲ್, ಕಟಗೂರ, ಬೊಮ್ಮಣಗಿ, ಮ್ಯಾಗೇರಿ, ಡೋಮನಾಳ, ಸಂಗಮ, ಗಂಜಿಹಾಳ, ಮೆದನಾಪೂರ, ವರಗೋಡದಿನ್ನಿ ಮತ್ತು ಬಿಸಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಆಗಲಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-19-1652641063</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>