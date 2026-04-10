ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈಜಲು ಹೋಗಿ ಯುವಕ ಸಾವು

ಹುನಗುಂದ: ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈಜಲು ಹೋಗಿ ಈಜು ಬಾರದೇ ಆಳವಾದ ನೀರು ತುಂಬಿದ ಗರಸು ತೆಗೆದ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಯುವಕ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ಬುಧವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಮದತ್ತ ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನೊಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಮದತ್ತ ಗ್ರಾಮದ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಗುರಯ್ಯ ಉರ್ಪು ರಾಜು ಶರಣಯ್ಯ ಅಗ್ನಿಮಠ (18) ಮೃತ ಯುವಕ.</p>.<p>ಘಟನೆ ವಿವರ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕೂಡಲಸಂಗಮದ ಸಂಗಮೇಶ್ವರರ ಜಾತ್ರೆಗೆಂದು ಬಂದಿದ್ದ ಯುವಕ ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿಸಿ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಮತ್ತೇ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಯೋಜನೆ ಇತ್ತು. ಈ ಮುಂಚೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದರಾಯಿತೆಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಈಜಲು ಹೋಗಿ ಯುವಕ ಈಜು ಬಾರದೇ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳಗಿ ಜೀವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>ಏಕೈಕ ಪುತ್ರನ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಹಾಯಕ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಕಾಶ ಚಿತ್ತರಗಿ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಬೋಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಶವ ಶೋಧನೆ ಕಾರ್ಯಚರಣೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ಯುವಕ ಶವವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಲೀಡಿಂಗ್ ಫೈಯರ್ ಫೈಟರ್ ಭೀಮಪ್ಪ ವಣಿಕ್ಯಾಳ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ವೈ . ಎಲ್.ಗೌಡರ, ಯಾಸಿನ್, ದೊಡ್ಡೇಶ, ದಯಾನಂದ, ರವಿಚಂದ್ರ, ಬಸವರಾಜ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಕಾರ್ಯಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಫಲಿತಾಂಶ ಮುನ್ನಾದಿನ ಸಾವು: ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಗುರಯ್ಯ ಅಗ್ನಿಮಠ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಭಾವಿ ಭವಿಷ್ಯದ ರಿಸೆಲ್ಟ್ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗದತ್ತ ಹೋಗಿ ಭವಿಷ್ಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದ್ದ ಮುನ್ನವೇ ವಿಧಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಯುವಕ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದು ದುರಂತ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>