<p>ಹುನಗುಂದ: ಹುನಗುಂದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ 10 ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಸಂಘದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ 10 ಜನರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿರುವುದು ಆಂತರಿಕ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪಿಕೆಪಿಎಸ್ನ 12 ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿಯ ಪೈಕಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಬ್ಬರು ನೌಕರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಖಾಲಿಯಿದ್ದು, ಉಳಿದ 11 ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ 10 ಜನ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರವಿ ಹುಚನೂರ, ರವಿ ಹೂಲಗೇರಿ, ದೊಡ್ಡಬಸಪ್ಪ ಬೆಳ್ಳಿಹಾಳ, ಕುಮಾರ ಘಟ್ಟಿಗನೂರ, ಚೇತನ ಮುಕ್ಕಣ್ಣವರ, ದೇವಪ್ಪ ಡಂಬಳ, ಸಂಗಮೇಶ ಭದ್ರಶೆಟ್ಟಿ, ದೀಪಾ ಸುಂಕದ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಹೊಸೂರ ಹಾಗೂ ಬಸಪ್ಪ ಹಾದಿಮನಿ ಅವರು ಮೇ 26ರಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿರುವುದನ್ನು ಸಂಘದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಂಗಪ್ಪ ಹಳ್ಳೂರ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರೂ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಬೇರೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸದ್ಯ ಇರುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಾಂತೇಶ ಹೊಸೂರ ಆಯ್ಕೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾತುಕತೆ ಶಾಸಕ ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾತುಕತೆಯಂತೆ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈಗ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260601-19-1506872516</p>