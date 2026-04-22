ಮಳೆ: ವಿದ್ಯುತ್‌ ಕಂಬ ಧರಾಶಾಹಿ

ಹುನಗುಂದ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಒಂದು ತಾಸು ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು. ಗಾಳಿ, ಗುಡುಗು–ಸಿಡಿಲಿನ ಆರ್ಭಟ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ರಾತ್ರಿ ಜಿಟಿ ಜಿಟಿ ಮಳೆ ಮುಂದುವರೆಯಿತು.

ಗಾಳಿ ರಭಸಕ್ಕೆ ಬಸ್ನಿಲ್ದಾಣ ಹತ್ತಿರದ ಹೋಟೆಲ್ವೊಂದರ ತಗಡಿನ ಶೀಟ್ಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು, ಎರಡು ಕಂಬಗಳು ಧರೆಗೆ ಉರುಳಿದವು. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತವಾದ್ದರಿಂದ ಭಾರಿ ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪಿತು. ತಗಡಿನ ಶೀಟ್ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ನಾಲ್ಕು ಬೈಕ್ಗಳು ಜಖಂಗೊಂಡವು.

ಹೊಸಪೇಟೆ–ವಿಜಯಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 50ರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳ ಅಂತರ ತಿಳಿಸುವ ನಾಮಫಲಕ ಉರುಳಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲ ಸಮಯ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತವಾಯಿತು. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಡಾವಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆಡೆ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಿಡ–ಮರಗಳು ಧರಾಶಾಹಿಯಾದವು. ವಿವಿಧೆಡೆ ಮರದ ಟೊಂಗೆಗಳು ಮುರಿದುಬಿದ್ದಿವೆ.

ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ, ಮರದ ಟೊಂಗೆಗಳು ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳು ತುಂಡಾಗಿವೆ. ನಗರ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ 4–5 ಕಂಬಗಳು ಧರಗೆ ಉರುಳಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಯಿತು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260422-19-266617505