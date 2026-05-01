ಹುನಗುಂದ: ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಜೋರಾದ ಗಾಳಿಯ ನಡುವೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು.

ಮಳೆಗೆ ಹುನಗುಂದ ನಗರದ ಮೇಗಲಪೇಟೆಯ ಸಂಗನಬಸಪ್ಪ ಹೇರೂರು ಅವರ ಮನೆಯ ಚಾವಣಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಗಾಳಿಯ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತವಾಡಗಿ ಹಾಗೂ ಗಂಗೂರ ಗ್ರಾಮದ ಚಾವಣಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ತಗಡಿನ ಶೀಟ್ಗಳು ಹಾರಿ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಗಾಳಿಯ ರಭಸಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಗಿಡ ಮರದ ಟೊಂಗೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮರಗಳು ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿವೆ.

ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ: ಮಳೆ, ಗಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಯಿತು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260501-19-1351491794