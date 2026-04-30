ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು: ಕೆಲವೆಡೆ ಮಳೆ

ಹುನಗುಂದ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗೂರ, ಯಡಹಳ್ಳಿ, ಚಿತ್ತವಾಡಗಿ, ವೀರಾಪೂರ ಹಾಗೂ ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆಡೆ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಜೋರಾದ ಗಾಳಿಯ ನಡುವೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು.

ಮಳೆ ಜೊತೆಗೆ ಗುಡುಗು, ಸಿಡಿಲುಗಳ ಅಬ್ಬರವು ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ಹಾಗೂ ಸೆಖೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು ಸಂಜೆ ಮಳೆ ಸುರಿದ ಪರಿಣಾಮ ಭೂಮಿ ತಂಪಾಗಿ ತುಸು ನೆಮ್ಮದಿ ಮೂಡಿಸಿತು.

ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ: ಗಾಳಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲ ಕಡೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಯಿತು. ಬುಧವಾರ ನಸುಕಿನ ಜಾವ ಸಹ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗೂರ, ಚಿತ್ತವಾಡಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆಡೆ ಬಿರುಗಾಳಿ, ಗುಡಗು, ಸಿಡಿಲುಗಳ ಆರ್ಭಟದೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಳೆ ಆಗಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ