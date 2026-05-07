ಹುನಗುಂದ: ಹುನಗುಂದ ನಗರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಾಳಿದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ ಧೋರಣೆ ಖಂಡಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬುಧವಾರ ನಗರದ ಸಾರಿಗೆ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಹುನಗುಂದ ಸಾರಿಗೆ ಘಟಕ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದರೂ ನ್ಯಾಯುತವಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಸಾರಿಗೆ ಮಾರ್ಗಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಅತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲದರ ಕುರಿತು ಹುನಗುಂದ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ನಿರಂತರ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದರೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಕರವೇ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೋಹಿತ್ ಬಾರಕೆರ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹುನಗುಂದ ಮತ್ತು ಬದಾಮಿ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಗುಡೂರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬದಾಮಿ-ಹುನಗುಂದ ಬಸ್ ಆರಂಭಿಸುವ, ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಮತ್ತು ಲಿಂಗಸೂರ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಇಳಕಲ್ಗೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಸಾರಿಗೆಗಳನ್ನು ಹುನಗುಂದದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬೇಡಿಕೆ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿಯೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಗಂಗಾವತಿಯಿಂದ ವಿಜಯಪುರಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುವ ಕೆಲವು ಬಸ್ಗಳು ಹುನಗುಂದ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಾರದೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಇಳಿಸಿ ಹೊಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ನಡೆದು ಬರುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಡೀಲಕ್ಸ್, ಐರಾವತ್ ಸಾರಿಗೆಗಳು ಸೇರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅವತಾರ ಬುಕಿಂಗ್ ಆಪ್ನಲ್ಲಿ ಹುನಗುಂದ ನಗರದ ಹೆಸರೆ ಇಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಹುನಗುಂದ ನಗರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಸ್ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಮಿಸಿದ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅರವಿಂದ ಭಜಂತ್ರಿ, ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರಾದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಘಟಕ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಈ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿದ್ದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಡೆರಿಸಿಲ್ಲ. ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದರು. ಸ್ಥಳದಿಂದಲೇ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಈ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಗುರುವಾರ ಹುನಗುಂದ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಬರುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಡಿಸಿ. ಅವರು ನೀಡಿದ ನಂತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಅಶೋಕ ಪೂಜಾರಿ, ಹುಸೇನ ಸಂದಿಮನಿ, ಜಹೀರ ಸಂಗಮಕರ, ಮಹಿಬೂಬ ಅಳೊಳ್ಳಿ, ರವಿ ಕೊಪ್ಪದ, ಬಸವರಾಜ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ, ನವೀನ ಸಂದಿಮನಿ, ಪ್ರವೀನ ವಾಲಿಕಾರ, ಮುತ್ತು ದಾಸರ, ಎಸ.ಎಸ್. ಹಿರೇಮಠ, ಸಯ್ಯದ ಬೇಪಾರಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>