ಹುನಗುಂದ: ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರರ ರಥೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ

<p><strong>ಹುನಗುಂದ:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇದ್ದಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ರಥೋತ್ಸವವು ಮಠಾಧೀಶರ ಹಾಗೂ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರ ನಡುವೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ರಥವನ್ನು ಸಂತಕಾಯಿ, ಬಾಳೆಕಂಬ ಮತ್ತು ತಳಿರು ತೋರಣ ಹಾಗೂ 11 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ವಿಶೇಷ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಳತೆಯ ಹೂಮಾಲೆಯಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶೃಂಗರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ರಥದ ಮುಕಟಪ್ರಾಯವಾದ ಕಳಸವನ್ನು ವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಂತರ ರಥಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಚಿತ್ತರಗಿ ಸಂಸ್ಥಾನಮಠ ಇಳಕಲ್ ಗುರುಮಹಾಂತ ಶ್ರೀ, ಹಡಗಲಿ ನಿಡಗುಂದಿ ರುದ್ರಮುನಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ಬಿಲ್ಕೆರೂರದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಗೂ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರು ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಸನಾಳದಿಂದ ಬಂದ ನಂದಿಕೋಲ ಕುಣಿತ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದ ಭಕ್ತರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.</p>.<p>ರಥೋತ್ಸವದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಯುವ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಹಲವು ಬಣ್ಣದ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>