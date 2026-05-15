ಇಳಕಲ್ | ವ್ಯಸನಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ: ಜೋಳಿಗೆ ಅಭಿಯಾನ

<p><strong>ಇಳಕಲ್</strong>: ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನಮಠದ ಲಿಂ.ಮಹಾಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ 8ನೇ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಗುರುಮಹಾಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 6 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಸನಮುಕ್ತ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಮಹಾಂತ ಜೋಳಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಜನಜಾಗೃತಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ದಿನ ಸಂಜೆ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದರು. ಮದ್ಯಪಾನ, ಧೂಮಪಾನ ಹಾಗೂ ಗುಟ್ಕಾ ಸೇವನೆ ವ್ಯಸನ ಇರುವ ಅನೇಕ ವ್ಯಸನಿಗಳ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದಾಗುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿ ಹೇಳಿ, ಮನವೊಲಿಸಿ, ಮಹಾಂತ ಜೋಳಿಗೆಗೆ ಹಾಕಿ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡು ಬಂದವು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ಚಿಕ್ಕಕೊಡಗಲಿಯಲ್ಲಿ 16, ಚಿಕ್ಕ ಓತಗೇರಿಯಲ್ಲಿ 15, ವಜ್ಜಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 24, ಇಂಗಳಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 21 ಜನರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಸನಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ, ಮಹಾಂತ ಜೋಳಿಗೆಗೆ ಹಾಕಿದರು. ಈ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುರುಮಹಾಂತ ಶ್ರೀ ಅವರ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನದ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟು, ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು. ಆಸಕ್ತರಿಗೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ದೀಕ್ಷೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಶ್ರೀಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಶ್ರೀಗಳು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿ, ಶ್ರೀಗಳ ಪಾದಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ, ಭಕ್ತಿ ತೋರಿದರು. ಗ್ರಾಮದ ಮಕ್ಕಳು ದುಶ್ಚಟಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಭಿತ್ತಿಪತ್ರ ಹಿಡಿದು ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>‘ಮಹಾಂತ ಜೋಳಿಗೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಿನ್ನಾಪುರ ಎಸ್.ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೇ 15 ಹಾಗೂ ತುಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೇ 16ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ’ ಎಂದು ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಚೇರಮನ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಗೊಂಗಡಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಇಂಗಳಗಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಪಾಟೀಲ, ಪ್ರಶಾಂತ ಪಾಟೀಲ್, ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಗಣಾಚಾರಿ, ಮಹಾಂತೇಶ ವಾಲಿ, ಸಂಗಣ್ಣ ಗದ್ದಿ, ಶಿವಣ್ಣ ಅಕ್ಕಿ, ರವಿ ಅಂಗಡಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260515-19-388132312</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>