ಮೆರವಣಿಗೆ, ಜನ ಜಾಗೃತಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ

<p>ಇಳಕಲ್: ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನಮಠದಿಂದ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜನ ಜಾಗೃತಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಬೆಳಗ್ಗೆ 8ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀಮಠದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯು ಮುಖ್ಯ ಬಜಾರ, ಬಸವಣ್ಣನ ಗುಡಿ, ನಗರಸಭೆ, ಕಂಠಿ ವೃತ್ತ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತ ತಲುಪಿತು.</p>.<p>ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ಗುರು ಮಹಾಂತ ಶ್ರೀ, ಜಿ.ಪಿ.ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಬಸವೇಶ್ವರ ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಬಸವಾನುಯಾಯಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂ ಡಿದ್ದರು. ಮಾರ್ಗದುದ್ದಕ್ಕೂ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳ ಗಾಯನ, ಬಸವಾದಿ ಶರಣರಂತೆ ವೇಷ ಧರಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳು ವಚನಗಳ ಭಿತ್ತಿ ಪತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಶರಣರ ವೈಚಾರಿಕ ನುಡಿಗಳನ್ನು ವಾಚಿಸಿದರು. ಮೆರವಣಿಗೆಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಬಸವ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮೊಳಗಿತು.</p>.<p>ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಗುರುಮಹಾಂತ ಶ್ರೀ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಸವಕೇಂದ್ರ, ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ ತರುಣ ಸಂಘ, ಅಕ್ಕನಬಳಗ, ಕದಳಿ ವೇದಿಕೆ, ಯುವಸೇವಾ ಬಳಗ, ಸಿಎಸ್ ವಿಎಂ ಸೊಸೈಟಿ, ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಿಬ್ಭಂದಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260421-19-754930079</p>