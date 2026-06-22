ಬಿಜೆಪಿ ಇಳಕಲ್ ನಗರ ಘಟಕದಿಂದ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ

<p>ಇಳಕಲ್ : ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ನಿಮಿತ್ತ ನಗರದ ಹಳೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ ವೀರಾಂಜನೇಯ ಗಾರ್ಡನ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಇಳಕಲ್ ನಗರ ಘಟಕದಿಂದ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬನ್ನಿಕಟ್ಟಿಯ ಹಿರಿಯರಾದ ಗಾಂಧಿಸಾ ನಗರಿ, ನಗರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗುರುದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಗುಳೇದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸೂರೆ ಹಾಗೂ ಯೋಗ ಪಟು ಅಂಬಿಕಾ ಚವ್ಹಾಣ ಅವರು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ವಿವಿಧ ಮೋರ್ಚಾಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ: ನಗರದ ವಿಮಲಾಬಾಯಿ ಸಾಕಾ ಬಿಬಿಎ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಎ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು</p>.<p>ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರದ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಿಗರು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಯೋಗಾಸಕ್ತರು ಸಾಮೂಹಿಕ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಸೀನಿಯರ್ ಫಿಜಿಯೊಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಡಾ.ಆರತಿ ಎನ್. ಪಾಟೀಲ, ಶರಣಪ್ಪ ರೊಡ್ಡಾ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕ ಚಿದಂಬರ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಮಲಾಕರರಾವ ಜಿ. ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ನಿತ್ಯ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಆರ್.ಕೆ.ಕುಲಕರ್ಣಿ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260622-19-67564205</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>