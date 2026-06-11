<p>ಇಳಕಲ್: ನಗರದ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಫೌಂಡೇಷನ್, ಮಾಹೇಶ್ವರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಬನಶಂಕರಿ ರಕ್ತ ಕೇಂದ್ರ, ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 14ರಂದು 9ನೇ ಬೃಹತ್ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಇಚಲಕರಂಜಿ ನಗರಪಾಲಿಕೆಯ ಉಪಮೇಯರ್ ಅನಿಲ್ ಡಾಲಿಯಾ ಶಿಬಿರ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು. ಅಭಿಷೇಕ ದರಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು. ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಿ ಮನಿಷಾ ಕಂದಕೂರ, ಛತ್ತಿಸಗಡದ ರಾಯಪೂರಿನ ಕಾಜಲ್ ಸಚದೇವ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕಿಮ್ಸ್ನ ಡಾ.ರವಿ ಜೋಶಿ, ಸುಭಾಷಚಂದ್ರ ಕಟಾರಿಯಾ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸುವರು ಎಂದು ಡಾ.ಪವನ್ ದರಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-19-2107571380</p>