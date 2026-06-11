ಗುರುವಾರ, 11 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbagalkot

ಇಳಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 14ರಂದು 9ನೇ ಬೃಹತ್ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಜೂನ್ 2026, 1:19 IST
Last Updated : 11 ಜೂನ್ 2026, 1:19 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Bagalkot
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT