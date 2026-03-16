ಇಳಕಲ್ ನಗರಸಭೆ ಬಜೆಟ್ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ; ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದು: ಪೌರಾಯುಕ್ತ

ಇಳಕಲ್ : 'ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಾಕ್ವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅನಿಯಮಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನೀರೊತ್ತುವ ಪಂಪ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಸಕ ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಗಮನ ಸೆಳೆದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ₹30 ಕೋಟಿ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ನಗರಸಭೆಯ ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಜಾಧವ ಹೇಳಿದರು.

ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಂದಾಜು ಆಯವ್ಯಯದ (ಬಜೆಟ್) ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಹವಾಲು ಹಾಗೂ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

ನಳದ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ, ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬೇಡಿಕೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಾಕ್ ವೆಲ್ನಲ್ಲಿ 600 ಎಚ್.ಪಿಯ ಹೊಸ 3 ಮೋಟಾರ್ಗಳ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲೈನ್ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವುದು' ಎಂದರು.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಾಸಕರು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ₹5 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ತಂದಿದ್ದು, ನಗರದ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ, ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

'3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಹಾಂತೇಶ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಮಾರ್ಗದ ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಆದ್ಯತೆ ಮೇಲೆ ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಳೆಯ ನೀರು ಗಟಾರಕ್ಕೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲವಡೆ ಒಳಚರಂಡಿ ಕೊಳಚೆಯನ್ನು ಗಟಾರಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ರೋಗಗಳು ಹರಡುವ ಭೀತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನಗರದ ಹಲವು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು ಓಡಾಡದಷ್ಟು, ಪಾದಚಾರಿಗಳು ಕೂಡಾ ನಡೆದಾಡಲು ಆಗದಷ್ಟು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿವೆ. ಅತಿಕ್ರಮಣ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ನಾಗರಿಕರು, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಂ.ವಿ. ಪಾಟೀಲ, ಟಿ.ಎಚ್.ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಶಿವಾನಂದ ಕಡಪಟ್ಟಿ, ಮಹಾಂತೇಶ ಗೊರಜನಾಳ, ಶಿರಸಪ್ಪ ಪತ್ತಾರ, ಕೆ.ಎಚ್. ಸೊಲ್ಲಾಪೂರ, ಪಿ.ಎಸ್. ಕಟಗೇರಿ ಮತ್ತೀತರರು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ನಾಯಕ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮಹಾಂತೇಶ ಹುಣಸಿಕಟ್ಟಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಹಾಯಕ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪೂಲಪಾಟ್ಲಿ, ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಪರಶುರಾಮ ನಾರಾಯಣಿ, ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಮನೋಹರ ದೊಡಮನಿ, ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕ ಶರಣಬಸು ಕೊಪ್ಪಳ, ಲೆಕ್ಕಿಗ ಅಯ್ಯನಗೌಡ ಮೇಟಿ, ಕಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಶಿವಕುಮಾರ ಹೂಲಿ ಇದ್ದರು.