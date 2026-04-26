ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ರಸ್ತೆತಡೆ

ಇಳಕಲ್: ನಗರದ ಕಿಲ್ಲಾ, ಅಲಂಪೂರಪೇಟೆ ನಿವಾಸಿಗಳು ನಗರಸಭೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರು ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೂಡಲೇ ನೀರು ಪೂರೈಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಶನಿವಾರ ಕಂಠಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ, ಖಾಲಿ ಕೊಡ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>'ಅನೇಕ ದಿನಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರೇ ನಗರಸಭೆ ಸಿಬ್ಭಂದಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೊತ್ತಲ್ಲದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ, ಅದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ನೀರು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ದಿನ ದುಡಿದು ಬಂದ ಕೂಲಿಕಾರರು ಅಪರಾತ್ರಿ ಎದ್ದು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಒಂದು ವಾರದೊಳಗಾಗಿ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಸರಿಯಾಗದಿದ್ದರೇ ನಗರಸಭೆಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ಇಡೀ ಇಳಕಲ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಎಚ್ಚರಿಸಿ ದರು.</p>.<p>'ನಗರಸಭೆ ನಳಗಳಿಗೆ ಮೀಟರ್ ಹಾಕಿ, ಬಳಸಿದ ನೀರಿಗೆ ಬಿಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರು ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ, ತೆರೆದಬಾವಿ ಇಲ್ಲ. ನಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಗರಸಭೆ ಸಿಬ್ಭಂದಿ ಕೆಲವು ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡದೇ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀರು ಪೂರೈಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲ, ಜಾಕ್ ವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೋಟಾರ್ ಇಲ್ಲ, ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಗೆ? ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಬಾಯಾರಿಕೆ ನಿಗಿಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಉಗ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಲ್ಲಾದ ಬಸನ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಪರಶುರಾಮ ಬಿಸಲ ದಿನ್ನಿ, ಮಾಯವ್ವ ಅಗ್ನಿ, ಮಹೇಶ ಪಾಟೀಲ ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ಜನ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ನಗರಸಭೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಾರಾಯಣಿ ಹಾಗೂ ಬಸವ ರಾಜ ಕಿರಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನವೇ ನೀರು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. 4 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಪೂರೈಸುತ್ತೇವೆ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೈಬಿಡಿ' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪಿಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ ಪಾಟೀಲ ಮಾತ ನಾಡಿ, ಏಕಾಏಕಿ ರಸ್ತೆ ತಡೆದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಗರಸಭೆ ನೀರು ಬಿಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ' ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮೂರು ತಾಸು ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆ ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಪರದಾಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>