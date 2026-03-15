ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಲಿಖಿತ ಭರವಸೆ: ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಿಂಪಡೆದ ರೈತರು

ಇಳಕಲ್: ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಉಪನಾಳ ಎಸ್.ಸಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಶನಿವಾರ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆದರು.

ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಿಜಯಪುರದ ಕಾರ್ಯಪಾಲ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಯ ನಂತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು.

'ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಪನಾಳ ಎಸ್.ಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು, ರೈತರಿಗಾದ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಸೇನೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಶುಕ್ರವಾರ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ರಂಗಸಮುದ್ರ ಕೆರೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಅಗತ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ. ಕಟ್ಟೊದಾದರೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಟ್ಟಿ, ರೈತರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ರೈತರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಟ್ಟಿ ಹೊಲ ಹಾಳು ಮಾಡಿರುವುದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ? ರೈತರು ಎದೆಗುಂದದೇ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಜೊತೆಗೆ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಿರುವೆ' ಎಂದರು.

ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಸೇನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಂಕರ ಅಂಬಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾದರೂ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸದಿರುವುದು ಖಂಡನೀಯ ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಸೇನೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಶಿಕಾಂತ ಬಂಡರಗಲ್, ಗುರು ಗಾಣಗೇರ, ರೈತ ಸೇನೆ ಮುಖಂಡರಾದ ಮಲ್ಲನಗೌಡ ತುಂಬದ, ನೀಲಪ್ಪ ಕಡಿಯವರ, ಹುಲ್ಲಪ್ಪ ಪೂಜಾರ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮಕಾಶಿ, ನಾಗರಾಜ ಹೂಗಾರ, ಹನುಮಂತ ಕಿಳಿಕ್ಯಾತರ, ಧೂಳಪ್ಪ ಉಮಚಗಿ, ಬಸವರಾಜ ಕುರಟ್ಟಿ, ಗಾಡಪ್ಪ ತಳೀಗೇರ, ವಿಠಲ ಹೊಸುರ, ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ಜಲಗೇರಿ, ಶಿದ್ದಪ್ಪ ಸುಳ್ಯದ, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗುರಂ, ಮಹಾಂತಪ್ಪ ಚನ್ನಿ, ಮಂಜುನಾಥ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಇದ್ದರು.

'20ದಿನದಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ'

ಮುಂದಿನ 20 ದಿನದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂಗೆ 2 ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು, 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಬಲ ಬದಿಗೆ ನಾಲಾದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ಎತ್ತರದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ, ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಹಳ್ಳವನ್ನು ಆಳಗೊಳಿಸುವುದು, ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿ ಕೊಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಿಜಯಪುರದ ಕಾರ್ಯಪಾಲ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಲಿಖಿತ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ, ಭೂಮಾಪಕರ ಇಲಾಖೆ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ತಂಡ ರಚಿಸಿ, ಸಮೀಕ್ಷೆ ವರದಿಯನ್ನು ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದು, ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದ