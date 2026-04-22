ಈಜಲು ತೆರಳಿದ್ದ ಬಾಲಕರು ಸಾವು

ಇಳಕಲ್: ನಗರದ ಇಬ್ಬರು ಬಾಲಕರು ಹನಮನಾಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಗ್ರಾಮ ಹತ್ತಿರದ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಕ್ವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಗೊಂಡಿದ್ದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಈಜಲು ಹೋಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಲಂಪುರಪೇಟೆ ನಿವಾಸಿ ವಿಜಯಮಹಾಂತೇಶ ನಾಗರಾಜ ವಾಲೀಕಾರ (16), ಹಾದಿ ಬಸವಣ್ಣ ಆಸರೆ ಬಡಾವಣೆಯ ವಿನಾಯಕ ಭೀಮಪ್ಪ ಗೊಲ್ಲಾರ (14) ಮೃತರು. ವಿನಾಯಕ ನಗರದ ಕೆಬಿಎಂಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p>ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದರು. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲುಮುಟ್ಟಿತು.ಈ ಕುರಿತು ಇಳಕಲ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹನಮನಾಳ ಎಸ್.ಟಿ., ಗುಡೂರ ಎಸ್.ಟಿ., ಹಿರೇಕೊಡಗಲಿ, ಬಲಕುಂದಿ, ಚಿಕ್ಕಕೊಡಗಲಿ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಕ್ವಾರಿಗಳಿದ್ದು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಗೊಂಡ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆಯು ಈಜಲು ಹಾಗೂ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯಲು ಹೋದವರು ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಆಳವಾದ ಕ್ವಾರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>