ಇಳಕಲ್ ನಗರಸಭೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

<p>ಇಳಕಲ್: ನೀರು ಪೂರೈಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ನಗರದ 7ನೇ ವಾರ್ಡ್, 28ನೇ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಳೆದ 20 ದಿನಗಳಿಂದ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ನಗರಸಭೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ನೀರು ಪೂರೈಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲು ನಗರಸಭೆಗೆ ಬಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರು ನಗರಸಭೆಯ ಪ್ರತಿ ಕೊಠಡಿಗೂ ತೆರಳಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಪೌರಾಯುಕ್ತರು ಕಚೇರಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸಿ, ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿ’ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿ, ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರದ ನಿವಾಸಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಹಿರೇಮಠ ಮಾತನಾಡಿ, ‘2-3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿತ್ಯ ಇದೇ ಗೋಳಾಗಿದೆ. ಮೀಟರ್ ಹಾಕಿ ಬಳಸುವ ನೀರಿಗೆ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ನೀರು ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರೇ ಹೇಗೆ? ನಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಕೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮಾತ್ರ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೀರು ಕೊಡಿ. ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಸರಿಯಾಗದಿದ್ದರೆ ನಗರಸಭೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಜಾಧವ ನಗರಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಆಗ ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರು ‘ನಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಗೆ 20 ದಿನಗಳಿಂದ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನೀರು ಪೂರೈಸಲಾಗಿತ್ತು. ರಾತ್ರಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿದ್ದೆಗೆಟ್ಟು ತುಂಬೋದು ಹೇಗೆ ? ಸಣ್ಣದಾಗಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಟರೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡದ ನೀರು ಪೂರೈಸಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಎಂ.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ್, ಮಹಾಂತಯ್ಯ ವೀರಪೂರಮಠ, ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ ಕೂಡ್ಲೂರ, ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಕವಡಿಮಟ್ಟಿ, ಸಕ್ರಪ್ಪ ಸವದತ್ತಿ, ಮುತ್ತು ಕರಡಿ, ಈರಣ್ಣ ಬಡಿಗೇರ, ಆನಂದ ರಾಠೋಡ, ಕವಿತಾ ಶೆಟ್ಟರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ಜನ ಖಾಲಿ ಕೊಡ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-19-1823037520</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>