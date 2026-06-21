ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲು ಬಾಗವಾನ ಸಮಾಜ ಆಗ್ರಹ

<p>ಇಳಕಲ್: ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕ ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ನಗರದ ಬಾಗವಾನ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಕಾಶಪ್ಪನವರ ಯುವಕರ ಕಣ್ಮಣಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹುನಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕಾಶಪ್ಪನವರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ ಅವರನ್ನು ನಗರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಗವಾನ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೌಲಾಸಾಬ ಬಾಗವಾನ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಖಾಜಿಸಾಬ ಬಾಗವಾನ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯುಬ್ ಬಾಗವಾನ, ಶಬ್ಬಿರ ಬಾಗವಾನ, ಮೆಹಬೂಬ ಬಾಗವಾನ, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬಾಗವಾನ, ಇಸ್ಲಾಯಿಲ್ಸಾಬ ಬಾಗವಾನ, ರಾಜೇಸಾಬ ಬಾಗವಾನ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-19-747037041</p>