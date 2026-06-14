ನೀರಿಗಾಗಿ ನಗರಸಭೆಗೆ ಬೀಗ; 9 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು

<p>ಇಳಕಲ್: ಜೂನ್ 9ರಂದು ಎಪಿಎಂಸಿ ಹತ್ತಿರದ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಏಕಾಏಕಿ ನಗರಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ನಿಂದಿಸಿ, ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ, ಬೀಗ ಜಡಿದು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಜಾಧವ ಇಳಕಲ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನನ್ವಯ 9 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಲಕ್ಷ್ಮಿನಗರ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಕವಡಿಮಟ್ಟಿ, ಮಹಾಂತಪ್ಪ ವೀರಯ್ಯ ವೀರಾಪೂರಮಠ, ಮಹಾಂತೇಶ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ, ಹನಮೇಶ ದೊಡಮನಿ, ವಿಜಯ್ ಎಂ. ಹಿರೇಮಠ, ಸುರೇಶ ಹಿರೇಗೌಡರ, ಆನಂದ ರೇಖಪ್ಪ ರಾಠೋಡ, ಕವಿತಾ ಅಂದಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್, ರೇಣುಕಾ ಸಾಳನಕಿ ಆರೋಪಿಗಳು.</p>.<p>ನಗರಸಭೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಬೈದು, ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿ, ಹೊರ ಹಾಕಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ, ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಕಚೇರಿಗೆ ಬೀಗ ಜಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದರೇ ನೌಕರರನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌರ ನೌಕರರ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಇಳಕಲ್ ಶಾಖೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸೀರ್ ಕಮಾನಘರ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೌರಾಯುಕ್ತರು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಘಟನೆ ನಡೆದ ದಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಗರದ ನೂರಾರು ನಿವಾಸಿಗಳು ನಗರಸಭೆಗೆ ಬಂದು ‘20 ದಿನದಿಂದ ನೀರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ನೀರು ಬಿಡಿ’ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಪೌರಾಯುಕ್ತರು ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದು, ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸಿ, ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಬರುವವರೆಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿ, ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲ ಹೊತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ್ದರು. ಪೌರಾಯುಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿ, ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-19-20104747</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>