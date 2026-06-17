ಇಳಕಲ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ಪರದಾಟ, ಯೋಜನೆ ವಿಫಲ

<p><em>ಬಸವರಾಜ ಅ. ನಾಡಗೌಡ</em></p>.<p>ಇಳಕಲ್: ದಿನದ 24 ಗಂಟೆ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ಯೋಜನೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಾದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ನಗರದ ಜನರು ನೀರಿಗಾಗಿ ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ..</p>.<p>ನಿರಂತರ ನೀರು ಪುರೈಕೆಯ ನಗರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದ ಇಳಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಬರುವುದೂ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳ ನಾಗರಿಕರು ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಹತ್ತಾರು ಸಲ ರಸ್ತೆ ತಡೆದು, ನಗರಸಭೆಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ, ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರು ಪೂರೈಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇಳಕಲ್ ನಗರಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ 12 ಎಂಎಲ್ಡಿ ನೀರು ಬೇಕು. ಆದರೆ, ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯದ ಹತ್ತಿರದ ಜಾಕ್ ವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀರೆತ್ತುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಪಂಪ್ಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಂಪ್ಗಳಿಲ್ಲದಿರುವುದು, ಅನಿಯಮಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿನಿಂದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವೆಲಪ್ ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಎಡಿಬಿ) ನೆರವಿನಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಜಾಕ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ನಗರಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ ನೀರು ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ನಳದ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಿ, ಮೀಟರ್ ಅಳವಡಿಸಿ, ಬಳಸುವ ಪ್ರತಿ ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆರಂಭದ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ನೀರು ಪೂರೈಸಲಾಗಿದೆ. ಆಗ ನದಿ ಮೂಲದ ನೀರು ಹೊರತಾದ ಇತರ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳು ನಿರ್ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವು. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನದಿ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಕಚೇರಿ ಮುಂದಿದ್ದ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಆಗ ನಗರದ 3 ಮತ್ತು 4ನೇ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಹೊಸ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸ್ಥಳದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಉಂಟಾದ ರಾಜಕೀಯ ಮೇಲಾಟದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿತ್ತು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈಚೆಗಷ್ಟೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಗರಸಭೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರು ಪೂರೈಸುವಂತೆ ನಗರಸಭೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಶಾಸಕರು ಸೂಚನೆ ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಜನರು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ನೀರು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ದಿನ ದುಡಿದು ಸುಸ್ತಾಗಿ ಬಂದವರು ರಾತ್ರಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ನೀರು ಪೂರೈಕೆಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ. ಹಗಲು ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂಬುದು ನಾಗರಿಕರ ಒತ್ತಾಯ.</p>.<p>‘ನೀರು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಖರೀದಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳೂ ಇಲ್ಲ. ಮನೆ ಬಳಕೆಗೆ, ಕುಡಿಯಲು ನೀರಿಲ್ಲದೇ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಗರಸಭೆ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರು ಇತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ, ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಅಲಂಪೂರಪೇಟೆ ನಿವಾಸಿಗಳ ಒತ್ತಾಯ.</p>.<p>ಭರ್ಜರಿ ನೀರಿನ ವ್ಯಾಪಾರ : ನಗರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಗೊರಬಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿಯವರ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳವರು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ನಗರಕ್ಕೆ ನೀರು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಗರಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕುಸಿದಿತ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-19-1843933703</p>