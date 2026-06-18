<p>ಇಳಕಲ್: ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ 2013ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಈಗಿರುವ ಪಂಪಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಮಶೀನ್ಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 7000 ನಳಗಳಿದ್ದರೇ ಈಗ 13000 ನಳಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಆಲಮಟ್ಟಿಯಿಂದ ಸಗಟು ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಜಾಧವ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯದ ಜಾಕ್ವೆಲ್ನಿಂದ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ಯೋಜನೆಯು ಬಹುಪಟ್ಟಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ ಹುನಗುಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ನೀರು ಶುದ್ದೀಕರಣ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನೀರು ಶುದ್ದೀಕರಿಸಿ, ಹುನಗುಂದ, ಇಳಕಲ್ ಮತ್ತು ಕುಷ್ಟಗಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಳಕಲ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ 24/7 ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮೇ 29 ರಿಂದ ಮೇ 31ರವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿಯವರು ಪೈಪ್ಲೈನ್ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೂ.1ರಿಂದ ಜೂ.15 ರೆಗೆ ಸುರಿದ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇಳಕಲ್ ನಗರ, ಹುನಗುಂದ ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಾಕೆವೆಲ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 64.30 ಗಂಟೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಥಗಿತ ಆಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಗಟು ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲು, ಶುದ್ದೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಗರದ ಎತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಮಧ್ಯೆ ಜೂ.13ರಂದು ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಾಕ್ವೆಲ್ದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಜೂ.15ರವರೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿತ್ತು. ಜೂ.16ರಿಂದ ನಗರಕ್ಕೆ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, 31 ಡಿವಿಜನ್ಗಳಿಗೂ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜಾಧವ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇಳಕಲ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 138 ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳಿದ್ದು, 5200 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಈ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ 10 ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳು(ಆರ್ಓ ಪ್ಲಾಂಟ್) ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪ್ರತಿದಿನ ನೀರು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಅಮೃತ್ 2.0ರ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಕಲ್ ನಗರಸಭೆಗೆ ₹35 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ ಹುನಗುಂದ ಉಪವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-19-663553950</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>