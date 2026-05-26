ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬಕ್ರೀದ್, ಉರುಸ್ ಆಚರಿಸಿ

ಜಮಖಂಡಿ: ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಹಜರತ್ ಸೈಯದ್ ಅಬುಬಕರ್ ದರ್ಗಾ ಉರುಸ್ ಎರಡು ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಎಸ್. ಸೈಯದ್ ರೋಷನ್ ಜಮೀರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಶಹರ ಠಾಣೆ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬ ಹಾಗೂ ಹಜರತ್ ಸೈಯದ್ ಅಬುಬಕರ್ ದರ್ಗಾ ಉರಸ್ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಶಾಂತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಜಮಖಂಡಿ ಸೌಹಾರ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಗಳ ಹಬ್ಬ, ಹರಿದಿನಗಳು, ಜಾತ್ರೆ, ಉರುಸ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬ ತ್ಯಾಗದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಬಲಿ ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಮೂರು ಭಾಗ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ, ಬಡವರಿಗೆ, ಸ್ನೇಹಿತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಹರ ಠಾಣೆಯ ಪಿಎಸ್ಐ ಅನೀಲ ಕುಂಬಾರ, ವಿವಿಧ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರಾದ ರಾಕೇಶ್ ಲಾಡ್, ತೌಫಿಕ್ ಪಾರ್ಥನಳ್ಳಿ, ಪ್ರದೀಪ ಮೆಟಗುಡ್ಡ, ಅಬುಬಕರ ಕುಡಚಿ, ಗಣೇಶ ಶಿರಗಣ್ಣವರ, ನಗರ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನ್ವರ್ ಮೋಮಿನ್, ವಿಶ್ವನಾಥ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>