ಜನಗಣತಿ: ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ

ಜಮಖಂಡಿ: ಜಮಖಂಡಿಯ ಪ್ರಭಾತನ ನಗರ ಹಾಗೂ ಕಡಪಟ್ಟಿಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 2026-27 ರ ಮನೆ ಗಣಿತಿಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಜನಗಣತಿಯ ಮನೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿದ ಶಿಕ್ಷಕಿ ನಂದಿನಿ ಆರ್. ಎಸ್, ರುಕ್ಮವ್ವ ವಾಲಿಕಾರಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಥಾವರಚಂದ ಗೆಹಲೋಟ್ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಡಿಸಿ ಸಂಗಪ್ಪ, ಜಿಪಂ ಸಿಇಒ ಶಶಿಧರ ಕುರೇರ, ಎಸ್ಪಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಗೋಯಲ್, ಎಸಿ ಶ್ವೇತಾ ಬೀಡಿಕರ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಅನೀಲ ಬಡಿಗೇರ, ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಜ್ಯೋತಿ ಗಿರೀಶ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260425-19-523574132