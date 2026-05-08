‘ಕೋರ್ಟ್‌ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಕೀಲರ ಸಂಘ ಶ್ರಮ’

ಜಮಖಂಡಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಕೋರ್ಟ್ ಕಟ್ಟಡ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದು, ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಥಳಾಂತರವಾಗಬೇಕಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಹಾಗೂ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೆವೆ ಎಂದು ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ಪಿ.ಕುಲಕರ್ಣಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಕೀಲರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಹಲವಾರು ಕಿರಿಯ ವಕೀಲರು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ತಯಾರಿ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಸಂಘದಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮಾಡಲಾಗುವದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೈ ಕೆ. ಕಡಪಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿದರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭಟ್, ಜಂಟಿಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಂಗಮೇಶ ಅಂಬಿ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಶೈಲ ದಳವಾಯಿ, ಆರ್.ಎಂ.ಝಂಡೆ, ಎಸ್.ಕೆ.ಗೌಡಪ್ಪನವರ, ಯು.ಎಸ್.ಚರಕಿ, ಜೆ.ಆರ್.ಮಾಳಿ ಇದ್ದರು, ಆರ್.ಆರ್. ಕರೋಶಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು, ವಿ.ಜಿ.ಅಳ್ಳಿಕಟ್ಟಿ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>