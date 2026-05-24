ಶಿಕ್ಷಣದೊಂದಿಗೆ ಶಿಸ್ತು, ಗುರಿ ಸಾಧನೆ ಅಗತ್ಯ

ಜಮಖಂಡಿ: 'ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಸ್ತು, ಸಮಯಪಾಲನೆ ಹಾಗೂ ಗುರಿ ಸಾಧನೆಯ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡ ಶ್ರೀಶೈಲ ಬುದ್ನಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ದೇವಾಂಗ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪರಿಶ್ರಮ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಅಚಿವರ್ಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಶಿವಾನಿ.ಎಂ.ಹೊಳ್ಳೂರು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.</p>.<p>ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ರಾಮಪ್ಪ ಕಾಮಗೊಂಡ, ಶ್ರೀಶೈಲ ಕೋಳಿ, ಶಂಕರ ಮರೆಗುದ್ದಿ, ರುದ್ರಪ್ಪ ಕೋಲಾರ, ಈರಪ್ಪ ಹನಗಂಡಿ, ಸಿದ್ದಮಲ್ಲಪ್ಪ ಗಡೆಪ್ಪನವರ, ಕಾಡಪ್ಪ ಮರೆಗುದ್ದಿ, ಶ್ರೀಶೈಲ ಹನಗಂಡಿ, ರಾಜು ಕೋಲಾರ, ಚೇತನ ಕಾಮಗೊಂಡ, ವಿನಯ ಕೋಲಾರ ಇದ್ದರು.