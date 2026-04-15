ಜಮಖಂಡಿ: 'ಎಲೆ ಮರೆ ಕಾಯಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಸತತ 26 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಮಧುರಖಂಡಿಯ ಗವಿಮಠ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯ' ಎಂದು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಉಮಾಶ್ರೀ ಕೋಳಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಧುರಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗವಿಮಠ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ವತಿಯಿಂದ ಲಿಂ. ಕೊಟ್ರಯ್ಯ ಗವಿಮಠ, ಲಿಂ. ಪಂಪಾವತಿ ಗವಿಮಠ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದತ್ತಿನಿಧಿ ಉಪನ್ಯಾಸ, ಶಿಕ್ಷಕ-ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ವಿಜಯಪುರದ ಸಾಹಿತಿ ಶಂಕರ ಬೈಚಬಾಳ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಓದು-ಬರಹ ಬಾರದ ಜನಪದರು ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಬದುಕಿನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇಂದು ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲವು ಪ್ರಖ್ಯಾತರು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಖೇದದ ಸಂಗತಿ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಹುನಗುಂದ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಶ್ಯಾಮ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಗೋಂಬೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಗಣಿತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮನರಂಜನೆಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಾನಿಧ್ಯವನ್ನು ಒಲೆಮಠದ ಆನಂದ ದೇವರು, ಪ್ರಸಾದಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಸಿದ್ದು ದಿವಾನ, ಗಿರಮಲ್ಲಯ್ಯ ಮಠಪತಿ, ಟಿ.ಪಿ.ಗಿರಡ್ಡಿ, ಪ್ರೊ. ಬಿ.ಐ. ಕಡ್ಡಿ, ವಂಕಟೇಶ ಇನಾಮದಾರ, ಪ್ರಭು ಮಾಲಗಿತ್ತಿಮಠ, ಜೆ.ಕೆ.ಹುಸೇನಭಾಯಿ, ಸಂತೋಷ ತಳಕೇರಿ, ಗವಿಸಿದ್ದಯ್ಯ ಗವಿಮಠ, ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಗವಿಮಠ, ಉಮೇಶ ಸಿದರಡ್ಡಿ, ಪ್ರಭು ಹಿಡಕಲ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಬಸಲಿಂಗಯ್ಯ ಹಿಡಕಲ್ ಭಜನೆ ಮಾಡಿದರು, ಐಶ್ವರ್ಯ ಗವಿಮಠ, ಕಾವ್ಯ ಗವಿಮಠ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು, ಬಸವರಾಜ ಗವಿಮಠ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಪ್ರಕಾಶ ಖಾಡೆ ಆಶಯ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಿದರು.ರಶ್ಮಿ ಗವಿಮಠ ನಿರೂಪಿಸಿದರು, ಲಿಂಗಾನಂದ ಗವಿಮಠ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260415-19-91252889</p>