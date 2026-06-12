ಜ್ಞಾನಗಂಗೋತ್ರಿ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸಿಇಟಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ

<p>ಜಮಖಂಡಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಮಾತೋಶ್ರೀ ಗಂಗಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿನ ಜ್ಞಾನಗಂಗೋತ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೆಸಿಇಟಿ-2026 ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸೃಷ್ಟಿ ಬಂಗಾರಿ (ಬಿಎಸ್ಸಿ ಅಗ್ರಿ ಪ್ರ್ಯಾ ನಲ್ಲಿ 287, ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ 410ನೇ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 6527 ರ್ಯಾಂಕ್), ರೇವಪ್ಪ ಖಾನಪ್ಪಗೊಳ (ಬಿಎಸ್ಸಿ ಅಗ್ರಿಪ್ರ್ಯಾ ನಲ್ಲಿ 328, ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ 417ನೇ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 18958), ಭಾಗೆಶ ಘಾಟಗೆ (ಬಿಎಸ್ಸಿ.ಅಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ 468ನೇ, ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ 1419), ಸುಶ್ಮೀತಾ ಅಥಣಿ (ಬಿಎಸ್ಸಿ.ಅಗ್ರಿ ಪ್ರ್ಯಾ 635 ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ 717ನೇ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 26536), ಶಿವಾನಂದ ಕನಾಳ (ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ದಲ್ಲಿ 744ನೇ,ಬಿಎಸ್ಸಿ.ಅಗ್ರಿ 1019), ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕಳ್ಳಿಗುದ್ದಿ(ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ 797ನೇ, ಬಿಎಸ್ಸಿ.ಅಗ್ರಿ 1045), ರೋಹಿತ ರೆಳೆಕರ (ಬಿಎಸ್ಸಿ.ಅಗ್ರಿ ನಲ್ಲಿ 1174, ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ದಲ್ಲಿ4084)ಆದರ್ಶ ಬೆಳ್ಳಗಿ (ಬಿಎಸ್ಸಿ.ಅಗ್ರಿ 1880, ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ 2414) ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಾಗ್ಮೋರೆ(ಬಿಎಸ್ಸಿ.ಅಗ್ರಿ ನಲ್ಲಿ 3716,ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ದಲ್ಲಿ 3643)ವೈಷ್ಣವಿ ದೊಡಮನಿ (ಬಿಎಸ್ಸಿ.ಅಗ್ರಿ ನಲ್ಲಿ 4221,ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ದಲ್ಲಿ 2939), ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಜಗದಾಳ (ಬಿಎಸ್ಸಿ.ಅಗ್ರಿ ನಲ್ಲಿ 5690,ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ 5360ನೇ), ಮಯೂರ ಉಮದಿ (ಬಿಎಸ್ಸಿ.ಅಗ್ರಿ ನಲ್ಲಿ6597,ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ದಲ್ಲಿ 6848ನೇ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಜಿಶಾನ ಪಠಾಣ 5632ನೇ, ಶ್ರೀಧರ ಒಡೆಯರ್ 10955, ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಗಾಳಿ 16403, ಪವನ ಆಲಗೂರ 18957, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬ್ಯಾಕೊಡ(ಬಿಎಸ್ಸಿ.ಅಗ್ರಿ 4448, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 7554)ಸಂಜನಾತೇಲಿ (ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 9146, ಡಿ-ಫಾರ್ಮ 2381ನೇ, ಬಿಎಸ್ಸಿ.ಅಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ 3220) ಪ್ರಜ್ವಲ ಹೆಳವರ (ಬಿಎಸ್ಸಿ.ಅಗ್ರಿ ನಲ್ಲಿ 4792,ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 9790 ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪನಾಳಕರ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಆಶಿ, ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ಅಕಾಡೆಮಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶೀತಲ್ ಆಸ್ಕಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-19-1421637321</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>