ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನ ಆಚರಣೆ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಒತ್ತು

<p>ಜಮಖಂಡಿ: ರೋಟರಿ ಭವನ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 20 ಗಂಟೆ ಜಾಗವನ್ನು ದಾನಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ ದೇಣಿಗೆ ಪಡೆದು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಜಮಖಂಡಿ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆರಗು ಮೂಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ರೋಟರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಗವರ್ನರ್ ಕಿರಣ ಟಂಕಸಾಲಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ವಿಜಯಪುರ ರಸ್ತೆಯ ರೋಟರಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಜಮಖಂಡಿ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 66ನೇ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ರೋಟರಿ ಸಹಾಯಕ ಗವರ್ನರ್ ನಾರಾಯಣ ಹೆರಕಲ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೆಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿಂದಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ರೋಟರಿ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ಬಳಗಾರ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತನಿಧಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ. ವೇದಿಕೆ, ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಸವರಾಜ ಆಲಗೂರ, ರಾಜು ವಾರದ, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು, ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜಶೇಖರ ಕೋವಳ್ಳಿ, ಮಹಾದೇವ ಕಂಕಾಳೆ, ಡಾ.ಮಾಳೇಶ ಪೂಜಾರಿ, ಎಸ್.ವೈ. ಬಿರಾದಾರ, ಪಿ.ಡಿ.ಗೌಡರ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ.ಎಚ್. ಕಡ್ಲಿಮಟ್ಟಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-19-612943979</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>