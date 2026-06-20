ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಪ್ರೊತ್ಸಾಹಿಸಿ ಎಂದು ಸುಜಾತಾ ಜೀವರ್ಗಿ ಮನವಿ

<p>ಜಮಖಂಡಿ: ಟಿವಿ, ಮಾಧ್ಯಮ, ಚಲನಚಿತ್ರ, ಮೊಬೈಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಸಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೊತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಖಿಲಾಡಿಗಳ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸುಜಾತಾ ಜೀವರ್ಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ನಾಟ್ಯಸಂಘದ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಟಕ ಕಂಪನಿಗಳಿದ್ದವು ಸದ್ಯ 5-6 ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಅನೇಕ ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಆದರೇ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರೊತ್ಸಾಹ ದೊರೆಯದ ಕಾರಣ ಕಂಪನಿಗಳು ದಿವಾಳಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ನಾಟ್ಯ ಸಂಘ ಜೀವರ್ಗಿಯವರಿಂದ ಜೀವರ್ಗಿ ರಾಜಣ್ಣ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮುತ್ತಿನಂಥ ಅತ್ತಿಗೆ ಎಂಬ ಸುಂದರ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ 6 ವರೆಗೆ 2 ಆಟಗಳು ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಲಾವಿದರಾದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮುಧೋಳ, ಶಿದ್ರಾಮ ತತ್ರಾಣಿ ಮಾತನಾಡಿ ನಾಟಕ ತಂಡದಲ್ಲಿ 30 ಜನ ಕಲಾವಿದರಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಕಲೆಗಳು ಉಳಿಯುತ್ತವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅವಿನಾಶ ಅಕ್ಕಲಕೊಟೆ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮುಧೋಳ, ಚೇತನ ಬಿರಾದಾರ, ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೊಡ್ಲಿ, ಶರಣು ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಿದ್ಧಣ್ಣ ಕಮತಗಿ, ಮಹಂತೇಶ ಬಿರಾದಾರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-19-1282437208</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>