ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಖಂಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ

<p>ಜಮಖಂಡಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಡೆದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಗಂಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಖಂಡಿಸಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಕಂದಾಯ ನೌಕರರ ಸಂಘದಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಸೌಧದ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟಣೆ ಮಾಡಿ ಎಸಿ ಶ್ವೇತಾ ಬೀಡಿಕರಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹನಮಂತ ಕುರಣಿ, ಬಾಹುಬಲಿ ನ್ಯಾಮಗೌಡ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೊಟ್ಟೆಪ್ಪಗೊಳ ಎಂಬುವರು ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ತಹಶಿಲ್ದಾರ್ ಹಾಗೂ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ನಡೆಸದಂತೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಆದರೆ ಆ ಮೂವರು ಮರಳು ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ನಿಂದಿಸಿದ್ದರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶಹರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅನೀಲ ಬಡಿಗೇರ, ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಗಳ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕವಟಕೊಪ್ಪ, ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ ಬಿ ಅಜ್ಜನವರ, ಸಿ, ಜಿ ವಡವಡಗಿ, ಬಸವರಾಜ ಸಿಂಧೂರ, ಶಶಿಧರ ಚಲವಾದಿ, ಪ್ರಕಾಶ ಪವಾರ, ಮಂಜುನಾಥ ದೊಡಮನಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗುಡೂರ, ಚಿದಾನಂದ ಹಿರೇಮಠ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-19-668864976</p>