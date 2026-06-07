ವಿಜಯ ಸಿಂಧೂರ ಆರ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಇಂದು

<p>ಜಮಖಂಡಿ: ವಿಜಯ ಸಿಂಧೂರ ಆರ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಜಮಖಂಡಿ, ಕ್ಯಾನವಾಸ್ ಆರ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ವಿಜಯಪುರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಸಿಂಧೂರ ಆರ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ವಿಜಯ ಸಿಂಧೂರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಹಾಗೂ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಜೂನ್ 7 ರಂದು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಕೋಷ್ಠಿಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಜಯ ಸಿಂಧೂರ ಆರ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜು ಸಿಂಧೂರ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಜಯ ಸಿಂಧೂರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾನಿಧ್ಯವನ್ನು ಮುತ್ತಿನಕಂತಿಮಠದ ಶಿವಲಿಂಗ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಗಳು, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನವನ್ನು ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಎನ್. ಎಸ್. ದೇವರವರ, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕಸಂತೋಷ ಭೋವಿ, ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದ ವಿದ್ಯಾಧರ ಸಾಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-19-586243295</p>