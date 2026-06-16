ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಶಾಸಕ ಜಗದೀಶ ಗುಡಗುಂಟಿ ಕರೆ

<p>ಜಮಖಂಡಿ: ‘ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ‘ಫಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕರ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸದೃಢ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡಬಹುದು’ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಜಗದೀಶ ಗುಡಗುಂಟಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಆಲಗೂರ್ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಮೆಚೂರ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬೈಸಿಕಲ್ ಡೇ ಆಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಅಸ್ಮಿತಾ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ವುಮೆನ್ಸ್ ಸಿಟಿ ಲೀಗ್ (ರೋಡ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್) ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಎಸಿ ಶ್ವೇತಾ ಬೀಡಿಕರ ಮಾತನಾಡಿದರು. ರಾಜ್ಯ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಲಹೆಗಾರ ಶ್ರೀಶೈಲ ಕುರಣಿ, ಚೇರ್ಮನ್ ವೈ.ಎಚ್.ಎಂಟೆತ್ತ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಕೆ.ಚನಾಳ, ಜಿಲ್ಲಾ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಮೇತ್ರಿ, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ನಂದೀಶ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ತರಬೇತುದಾರ ಅನಿತಾ ನಿಂಬರಗಿ, ಶ್ರೀಶೈಲ ಲಾಯಣ್ಣವರ, ಪಿ.ಬಿ.ಗುದಗಿ, ಭೀಮಸಿ ಮಧುರಖಂಡಿ, ಸಿದ್ದು ಕುರಣಿ, ಬಸವರಾಜ ಗುಳೇದ, ಜಿನ್ನಪ್ಪ ಆಲಗೂರ, ಮಹಾದೇವ ಕುರಣಿ, ಗಿರೀಶ ಬುದಿಹಾಳ, ರಾಜು ಎಂಟೆತ್ತ, ಮಂಜು ಹಾರೂಗೇರಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ವಿಜೇತರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಪದಕ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. 120 ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಫಲಿತಾಂಶ; 20 ಕಿ.ಮೀ ಮಹಿಳಾ ಎಲೈಟ್ (ನಾನ್-ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೈಲಾ ನ್ಯಾಮಗೌಡ (ಪ್ರಥಮ) ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಥಣಿಕರ(ದ್ವಿತೀಯ) ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕುರಣಿ(ತೃತೀಯ). 20 ಕಿ.ಮೀ. ಮಹಿಳಾ ಎಲೈಟ್ (ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಮಠಪತಿ(ಪ್ರಥಮ) ಆಯೇಶಾ ಮೊಮಿನ್(ದ್ವಿತೀಯ) ನಿವೇದಿತಾ ಕೊಕ್ಕನವರ(ತೃತೀಯ).</p>.<p>18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕಿಯರ 15 ಕಿ.ಮೀ (ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಾ ಚೌಗಲೆ (ಪ್ರಥಮ) ಗಾಯತ್ರಿ ಕಿತ್ತೂರ (ದ್ವಿತೀಯ) ಸಾವಿತ್ರಿ ರೂಗಿ (ತೃತೀಯ) 16 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ (ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್) 10 ಕಿ.ಮೀ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಂದಿನಿ ಲಮಾನಿ (ಪ್ರಥಮ) ವಿದ್ಯಾ ಲಮಾನಿ(ದ್ವಿತೀಯ) ಸಹನಾ ಮುತ್ತಲ (ತೃತೀಯ),</p>.<p>16 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ (ನಾನ್-ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್) 10 ಕಿ.ಮೀ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೃತಿಕಾ ಭಾವಿಕಟ್ಟಿ (ಪ್ರಥಮ) ತಹಜೇಬ್ ಶೇಖ್ (ದ್ವಿತೀಯ) ಸಹನಾ ನರಸಗೊಂಡ (ತೃತೀಯ).</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-19-1344875236</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>