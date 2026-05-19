ಆಂಬುಲನ್ಸ್‌ ಕೊಡುಗೆ

ಜಮಖಂಡಿ: ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಂಬುಲನ್ಸ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಜನರು ಇದರ ಸದು ಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ರೋಟರಿ ಗವರ್ನರ್ ಶರದ್ ಪೈ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಸಿದ್ದಿ ವಿನಾಯಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ರಾಮತೀರ್ಥ ವತಿಯಿಂದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಟರಿ ಫೌಂಡೇಶನ ಯೋಜನೆಯ ಅನುದಾನದಡಿ ₹ 44 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಎರಡು ಐಸಿಯು ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅಂಬುಲೇನ್ಸ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸಿದ್ದಿ ವಿನಾಯಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಡಾ.ವಿಜಯ ಮೇತ್ರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಜನರ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಂಬುಲನ್ಸ್ ಮುಖ್ಯಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ, 25 ಕಿ.ಮೀ ಒಳಗೆ ತೊಂದರೆಯಾದರೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಆಂಬುಲನ್ಸ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಡಾ.ಗಿರೀಶ ಮಾಸೂರ್ಕರ್, ರೋಟರಿ ರಾಮತೀರ್ಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಿರಣ ಜಾಲಿಹಾಳ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಡೀಗೆರ, ರಾಜು ವಾರದ, ಅಶೀಖ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260519-19-800303914</p>