ಜೂ. 24 ರಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ, ದಲಿತರ ಸ್ಥಾನ ಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ

<p>ಜಮಖಂಡಿ: ಬುದ್ಧ ಬಸವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಜಯಂತಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ದಲಿತರ ಸ್ಥಾನ ಮಾನ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗಾಂಧಿಭವನದಲ್ಲಿ ಜೂನ 24 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ (ನಾಗವಾರ ಬಣ) ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕ ಶಾಮರಾವ ಘಾಟಗೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಅಸಮಾನತೆ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ, ಹಸಿವಿನಿಂದ ನೊಂದಿದ್ದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳ ಬದುಕನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿದ ಬುದ್ಧ ಬಸವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳು ಯುವ ಜನತೆಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವದು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಡೆಗೆ ಒಲವು ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಅಸಮಾನತೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಕಾನೂನುಗಳು ಜಾರಿಯಾಗ ಬೇಕಿದೆ. ಅದರ ಬದಲು ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬಿಲ್ಗಳು ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತಿರು ವದು ಸಂವಿಧಾನದ ವಿರೋಧವಾಗಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ಆಶಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಹಿಳೆಯರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಹಿತ ಚಿಂತಕರು, ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಪರಶುರಾಮ ಮಾಂಗ, ಪುಂಡಲೀಕ ಮಾದರ, ಆನಂದ ಮೇತ್ರಿ, ಪ್ರಕಾಶ ಜಂಬಗಿ, ಮುತ್ತಣ್ಣ ಮೇತ್ರಿ, ಬಸವರಾಜ ಜಮಖಂಡಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-19-998839312</p>