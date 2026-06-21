ಭಾನುವಾರ, 21 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbagalkot

ಜೂ. 24 ರಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ, ದಲಿತರ ಸ್ಥಾನ ಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಜೂನ್ 2026, 0:59 IST
Last Updated : 21 ಜೂನ್ 2026, 0:59 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
PoliticsKarnatakaEducationprotest
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT