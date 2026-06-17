ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲು ಆಗ್ರಹ

<p>ಜಮಖಂಡಿ: ‘ಪ್ರಬಲ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಹುನಗುಂದ ಶಾಸಕ ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಶ್ರಮವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ವಿಜಯಾನಂದ ಅವರನ್ನು ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಮಹಾಸಭಾದ ಖಜಾಂಚಿ ಎಸ್.ಎಸ್. ಕಣಬೂರ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜ 80 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ನಾಲ್ಕು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು, ಮೊದಲಿನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಶಪ್ಪನವರ ಹೆಸರು ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಸಮಾಜದ ಜನರಿಗೆ ನೋವಾಗಿದೆ, ಎರಡನೇ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ 2ಎ ಹೋರಾಟದ ಪ್ರತಿಫಲ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ನಂಬಿಸಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮತಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭಾರಿ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಈ ಭಾಗದ ಜನರ ಹಿತ ಕಾಪಾಡಲು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಲ್ಲು ರಾಮಗೊಂಡ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮಂಟೂರ, ಬಸವರಾಜ ಮಲಕಪ್ಪನವರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-19-1490247239</p>