ಸಚಿವಗಿರಿಗೆ ಶಾಸಕ ಜೆ.ಟಿ. ಪಾಟೀಲ ಯತ್ನ: ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ?

ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರ ತಂಡವೊಂದು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಕೋರಿಕೊಳ್ಳಲು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಲಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಬೀಳಗಿ ಶಾಸಕ ಜೆ.ಟಿ. ಪಾಟೀಲ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದು, ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರೂ ಒಂದು ಬಾರಿಯೂ ಸಚಿವರಾಗುವ ಯೋಗ ಕೂಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯ ಉಳಿದ ಅವಧಿಗೆ ಸಚಿವರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಹಲವರು ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷದ ನಂತರ ಸಂಪುಟ ಪುನರ್ರಚನೆ ಮಾಡಿ, ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಕೆಲವು ಸಚಿವರಿಗೆ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟು, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು. ಅದನ್ನೇ ನೆನಪಿಸಲು ಈಗ ಶಾಸಕರ ತಂಡ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿದೆ.

2023ರಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ರಚನೆಯಾಗುವಾಗಲೇ ಶಾಸಕ ಜೆ.ಟಿ. ಪಾಟೀಲ ಸಚಿರಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಅವರನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಲು ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಹಿಂದೆ ಸಚಿವರೂ ಆಗಿದ್ದ ಎಚ್.ವೈ. ಮೇಟಿ ಅವರೂ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಅವರು ತೀರಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯೂ ನಡೆದಿದೆ. ಜೆ.ಟಿ. ಪಾಟೀಲ ಅವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿರುವ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ.

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರಲ್ಲೊಬ್ಬರಾದ ಆರ್.ಬಿ. ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇಬ್ಬಿಬ್ಬರು ಸಚಿವರಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈಗ ಒಬ್ಬರಿಗೇ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

2013ರಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಆರ್. ಪಾಟೀಲ, ಉಮಾಶ್ರೀ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪಾಟೀಲ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಎಚ್.ವೈ. ಮೇಟಿ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮುಂದೆ ಸಚಿವ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ಮೇಲೆ ಉಮಾಶ್ರೀ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆರ್.ಬಿ. ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಸಹ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು.

ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಬ್ಬರು ಶಾಸಕರು ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು. ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಹಾಗೂ ಮುರುಗೇಶ ನಿರಾಣಿ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಲಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.

ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ದೆಹಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ — ಜೆ.ಟಿ. ಪಾಟೀಲ ಶಾಸಕ ಬೀಳಗಿ