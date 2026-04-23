ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಮೆರವಣಿಗೆ

ಕಮತಗಿ (ಅಮೀನಗಡ): ಪಟ್ಟಣದ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವನದಲ್ಲಿ ಏ.23 ಹಾಗೂ 24ರಂದು ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯರ ಮೂರ್ತಿ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಮೂರ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಹಟಗಾರ ಸಮಾಜದ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ನೂತನ ಮಹಾದ್ವಾರದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹಟಗಾರ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಾರುದ್ರಪ್ಪ ಚೌಡಾಪುರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಫ.ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಹೊಳೆ ಹುಚ್ಚೇಶ್ವರ ಕೋ ಆಫ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುರಗೇಶ ಕಡ್ಲಿಮಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಏ.23ರಂದು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಕುಂಭ ಹಾಗೂ ಸಕಲ ವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯರ ಮೂರ್ತಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿದೆ.</p>.<p>ಹೊಳೆ ಹುಚ್ಚೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಹುಚ್ಚೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಹಾದ್ವಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು. ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ಮರಡಿಮಠದ ಅಭಿನವ ಕಾಡಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸುವರು. ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ಅಮರೇಶ್ವರ ಮಠದ ನೀಲಕಂಠ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ದಾಸಿಮಯ್ಯನವರ ವಚನಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವರು.</p>.<p>ಹಿರೇಮಠದ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಸವಣ್ಣೆಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಸರಕೋಡ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸುವರು. ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಾರುದ್ರಪ್ಪ ಚೌಡಾಪುರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು. ಸಾಹಿತಿ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಅಂಬಿ, ಮಹದೇವ ಬಸರಕೋಡ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡುವರು. ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕ ರವೀಂದ್ರ ಸೋರಗಾಂವಿ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಮಾಜದ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ಸಿಂಹಾಸನ, ಶೇಖರಪ್ಪ ತತ್ರಾಣಿ, ಗಂಗಾಧರ ಕ್ಯಾದಿಗ್ಗೇರಿ,ರಮೇಶ ಜಮಖಂಡಿ, ಸಂಗಪ್ಪ ಕುಪ್ಪಸ್ತ, ಗುರುನಾಥ ಜಮಖಂಡಿ, ಶಶಿಧರ ಹಳ್ಳದ, ಕಮಲಪ್ಪ ಕಡ್ಲಿಮಟ್ಟಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260423-19-369930204</p>