ಸಾಹಿತಿ ಮಹಾದೇವ ಬಸರಕೋಡಗೆ ತೋಂಟದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

<p><strong>ಅಮೀನಗಡ</strong>: ಪಟ್ಟಣದ ಸಾಹಿತಿ ಮಹಾದೇವ ಬಸರಕೋಡ ಅವರ 'ಸುರದೇನು'ಕೃತಿಗೆ ವಿಜಯಪುರದ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಷತ್ ನೀಡುವ 'ಡಾ.ತೋಂಟದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಶ್ರೀ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಂಕರ ಬೈಚಬಾಳ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಜಯಪುರದ ಪ್ರಗತಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನ.19ರಂದು ನಡೆಯುವ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ₹10ಸಾವಿರ ನಗದು, ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>