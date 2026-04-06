‘ಜಾತಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜಕಾರಣ’

ರಾಂಪುರ: 'ರಾಜ್ಯದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಉಮೇಶ ಮೇಟಿ ಅವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಹಂಡರಗಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಗೇರಿ, ಸುತಗುಂಡಾರ, ಮಂಕಣಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಉಮೇಶ ಮೇಟಿ ಪರವಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿ ಮತಯಾಚಿಸಿದ ಅವರು, 'ಜಾತಿ, ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿ ದೇಶವನ್ನು ಒಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಬಿಜೆಪಿಯವರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಜನರಿಂದ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ ಯಾವ ಮಾನದಂಡದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಅವರಿಗೆ ಮತ ಕೇಳುವ ನೈತಿಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸರಳ, ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಉಮೇಶ ಮೇಟಿ ಅವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಕೋರಿದರು.</p>.<p>'ಬರೀ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಬೈದಾಡಿ ಕೇಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯತ್ನಾಳರನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದು, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚರಂತಿ ಮಠರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುವ ಬದಲಿಗೆ ಸೋಲಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ' ಎಂದ ಅವರು, 'ನನ್ನ ಹಣೆಯ ಮೇಲಿನ ವಿಭೂತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಲೇವಡಿ ಮಾಡುವ ಯತ್ನಾಳಗೆ ವಿಭೂತಿಯ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು' ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿ ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ ಅವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಶಿವಾನಂದ ಅಬ್ದುಲಪುರ, ನಿಂಗಪ್ಪ ಕೋಟಿ, ಎಚ್.ಎನ್.ವಾಲಿಕಾರ, ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ಚೌದ್ರಿ, ಅಶೋಕ ಸೂಡಿ, ನಿಂಗಣ್ಣ ಕಲಬುರ್ಗಿ, ಹನಮಂತ ಶಿರೂರ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕುಂಚಗನೂರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>