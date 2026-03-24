‘ಕರಬೂಜ ಲಾಭದಾಯಕ ಕೃಷಿ’

ಕೆರೂರ: 'ಕರಬೂಜ ಹಣ್ಣು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಯಬಲ್ಲ ಉತ್ತಮವಾದ, ಲಾಭದಾಯಕ ಹಣ್ಣು' ಎಂದು ನೌನ ಯೂ ಸೀಡ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಗಣಪತಿ ನಿಕಮ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ಜಮ್ಮನಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ವಿಶ್ವನಾಥ ಹೊಸಗೌಡರ ಅವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಕರಬೂಜು ಹಣ್ಣಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಈ ಭಾಗದ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಈ ಬೆಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಕರಬೂಜ ಹಣ್ಣು 60 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಲ್ಲದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ 3-4 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಹೊಂದಿದ ರೈತರು ಕರಬೂಜವನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಹುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕರಬೂಜು ಹಣ್ಣಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಹಾಗೂ 60 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ರೈತರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕೃಷಿಕರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹೊಸಗೌಡರ, ಸಂಜೀವ ಹೊಸಗೌಡ್ರ, ಮಾಂತೇಶ ಶೆಡ್ಡಾರ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರೈತರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>