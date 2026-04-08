ಕೆರೂರ: ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಬಾಗಲಕೋಟಗೆ ನಿತ್ಯ ಸಂಚರಿಸುವ ಬಸ್ ಬಾರದ ಕಾರಣ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಸ್ಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾದು ಸುಸ್ತಾದ ಘಟನೆ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆಯಿತು.

ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ನಿತ್ಯ 7ಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವ ಬಾಗಲಕೋಟೆ - ಕೆರೂರ ಬಸ್ ಅನ್ನು ಏಕಾಏಕಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ನೌಕರರು ಬಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಾದು ಸುಸ್ತಾದರು.

ಈಗ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಮಯ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಸ್ ತಡವಾಗಿ ಬಂದಿರುವುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಲೆನೋವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ದಿನ ಹೀಗಾದರೆ ಸರಿ ನಿತ್ಯ ಹೀಗಾದರೆ ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗೋಳು.

ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಪಿಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾತ್ರ ಮುಗಿದಿದೆ. ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆರಂಭವಾಗಿರುವಾಗ ಬಸ್ ತಡವಾಗಿ ಬಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತರಗತಿ ತಲುಪಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.

ನಿತ್ಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7ಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವ ಕೆರೂರ - ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಸ್ ಅನ್ನು ಪುನಃ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ