ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ: ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದ ಜನ

ಕೆರೂರ: ಪಟ್ಟಣದ ಗ್ರಾಮದೇವತೆಗಳಾದ ದ್ಯಾಮಮ್ಮ ಹಾಗೂ ದುರ್ಗಮ್ಮದೇವಿಯ ಮಹಾ ರಥೋತ್ಸವವು ಬುಧವಾರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಜರಗಿತು.

ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ನಡೆದ ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಭಂಡಾರದ ಮಿಂದೆದ್ದ ದೃಶ್ಯವು ನೋಡುಗರಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಗ್ರಾಮದೇವಿಯರನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೊರಟ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪಟ್ಟಣದ ವಿವಿಧ ರಾಜ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿತು. ಸಂಜೆ 5.30ಕ್ಕೆ ದೇವತೆಯರನ್ನು ರಥೋತ್ಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತರು ಉಡಿ ತುಂಬಿ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

ಭಕ್ತರು ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗಳ ಜೈಕಾರ ಹಾಕುತ್ತ, ರಥವನ್ನು ಎಳೆಯುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮೇಲೆ ನೇರೆದಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಭಾವವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು.

ಬೇಸಿಗೆ ಇರುವದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ದೇವತೆಯವರು ಸಂಚರಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಚತೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು, ಜಾತ್ರೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಜಾತ್ರೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಿರಿಯರು, ಯುವಕರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು, ಪರ ಊರಿನಿಂದ ಬಂದ ಜನರು ಪರಸ್ಪರ ಭಂಡಾರವನ್ನು ಎರಚಿ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.

ಭಂಡಾರಮಯ ರಸ್ತೆ: ಭಂಡಾರ ಪ್ರಿಯೆಯಾದ ಗ್ರಾಮದೇವಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತ ಭಕ್ತರು ಗ್ರಾಮದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ ಹೊನ್ನಾಟವಾಡಿದರು. ಮನೆ ಎದುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವಿ ದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮದು ಎಂದು ಹಲವರು ಹೇಳಿದರು.

ದೇವಿಗೆ ಆರತಿ ಎತ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಭಕ್ತರು ಬಂಢಾರ ಎರಚಿ ಖುಷಿಪಟ್ಟರು. ದೇವಿಗೆ ಉಘೇ...ಉಘೇ... ಎಂಬ ಉದ್ಘಾರ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬಲವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬಂತು.

ಬಂಢಾರದ ಒಕುಳಿ ಆಡಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಬಳೆದು ಕೊಂಡು ಭಕ್ತರು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಗ್ರಾಮದ ಬೀದಿಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದವು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ