ಗದ್ದೆಮ್ಮದೇವಿ ಕಳಸ ಮೆರವಣಿಗೆ

ಕೆರೂರ: ಸಮೀಪದ ಇನಾಂ ಹುಲ್ಲಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಗದ್ದೆಮ್ಮದೇವಿಯ ನೂತನ ಗೋಪುರದ ಕಳಸ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಬುಧವಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು.

ದೇವಿಯ ಕಳಸವನ್ನು ತೆರದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಮಠದಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ತರಲಾಯಿತು.

ಮೆರವಣಿಗೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ, ಭಜನೆ, ಗೊಂಬೆ ಕುಣಿತ, ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭ, ಕಳಸಾರತಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಡುವ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಸಿ ರಂಗೋಲಿಯಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಿವೃತ್ತ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕಿತ್ತಲಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಡಾ.ಎಂ.ಜಿ.ಕಿತ್ತಲಿ, ರವಿ ಲಮಾಣಿ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕಿತ್ತಲಿ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260409-19-1381280877