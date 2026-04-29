ಭಂಡಾರದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಸಜ್ಜಾದ ಕೆರೂರು

ಕೆರೂರ: ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಟ್ಟಣದ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗಳ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಕೆರೂರಿನ ಜನರು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಏ.29 ರಂದು ಗ್ರಾಮದೇವತೆಗಳ ರಥೋತ್ಸವವು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬೃಹತ್ ರಥವು ಸಿದ್ದವಾ ಗಿದ್ದು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದ್ಯಾಮಮ್ಮ ಹಾಗೂ ದುರ್ಗಮ್ಮ ದೇವಿಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಹೋಮ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.</p>.<p>ಈ ಹಿಂದೆ ಸುಮಾರು ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 2017ರಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗಳ ರಥೋತ್ಸವವು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಜರಗಿತ್ತು. ಈ ಜಾತ್ರೆಯು ಪಟ್ಟಣದ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಆಚರಿಸುವುದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಏ.21 ರಂದು ಗುಳೆದ ಲಕ್ಕಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋ ತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಏ.29 ರಂದು ಗ್ರಾಮ ದೇವತಗಳಾದ ದ್ಯಾಮಮ್ಮ ಹಾಗೂ ದುರ್ಗಮ್ಮ ದೇವಿಯರ ಮೆರವಣಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಪಟ್ಟಣದ ರಾಜ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಎ.ಆರ್.ಹಿರೇಮಠ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೊಳ್ಳುವುದು, ಸಂಜೆ 4.30ಕ್ಕೆ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವವು ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಮ ದೇವತಗಳ ಜಾತ್ರೆಯು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾ ವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ,</p>.<p>ಜಾತ್ರೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸುಣ್ಣ-ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬಳೆದ ಶೃಂಗಾರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜಾತ್ರೆ ವಿಶೇಷ: ಈ ಬಾರಿ ಜಾತ್ರಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ರಥೋತ್ಸವ ದಿನದಂದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಗಜರಾಜನ (ಆನೆ) ಮೂಲಕ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ, ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಮಂಗಲವಾದ್ಯ, ಕುದುರೆ ಕುಣಿತ, ಹಲಗಿ ಮೇಳ ಜರುಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಗಾಯಕ ವೆಂಕಟೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಶಿರೂರ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾಡಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಏ.29 ಹಾಗೂ ಏ.30 ರಂದು ಎರಡು ದಿನಗಳು ರಸಮಂಜರಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಮೇ1 ರಂದು ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪಟ್ಟಣದ ಎಲ್ಲ ಜನರು ನೈವೇದ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಹರಕೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ,</p>.<p>ಮೇ.2 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಕರಬಾನ ಮಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಮೇ.5 ರಂದು ಪುನಃ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಯರಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬುವ ಮೂಲಕ ಜಾತ್ರೆ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>