ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮರೆತು ಜಾತ್ರೆ ಆಚರಿಸಿ

ಕೆರೂರ: 'ಗ್ರಾಮದೇವತೆಗಳ ಜಾತ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಮೀತವಾಗಿಲ್ಲ, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮರೆತು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಜಾತ್ರೆ ಆಚರಿಸಿ' ಎಂದು ಸಿಪಿಐ ಕರಿಯಪ್ಪ ಬನ್ನೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಗ್ರಾಮ ದೇವತಗಳ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವ ಜಾತ್ರೆ ಇದಾಗಿದೆ. 10 ರಿಂದ 15 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಈ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡಲು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಪಟ್ಟಣದ ಎಲ್ಲ ಜನ ಸೇರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜಾತ್ರೆ ಆಚರಿಸಿ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ರಮೇಶ ಮಾಡಬಾಳ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ, ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾದರೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಪಿಎಸ್ಐ ಭೀಮಪ್ಪ ರಬಕವಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಉಪತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ವಿರೇಶ ಬಡಿಗೇರ, ಗ್ರಾಮದೇವತಗಳ ಜಾತ್ರಾ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಂತೇಶ ಮೇಣಸಗಿ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಬಿ.ಬಿ.ಸೂಳಿಕೇರಿ, ಪರಸಪ್ಪಜ್ಜ ಚೂರಿ,ಮಲ್ಲು ಹಡಪದ, ಬೀಮಷಿ ಬದಾಮಿ, ರಾಮಣ್ಣ ಪೂಜಾರ, ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ, ಈರಣ್ಣ ಬಡಿಗೇರ, ಬಿ.ಸಿ.ಬಡಿಗೇರ, ಮೊದಿನಸಾಬ ದೊಡಕಟ್ಟಿ, ಉಮರ ಪೆಂಡಾರಿ, ರಫೀಕ್ ಪೀರಖಾನ, ಶಿವಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>