ಕೆರೂರ | ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ: ಕುರಿ, ಆಡು ಸಾವು, ಬೆಳೆ ಹಾನಿ

ಕೆರೂರ : ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಗೆ ಯಂಡಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 29 ಕುರಿ ಹಾಗೂ ಆಡುಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿವೆ.

ಸಂಜೆಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣವಿತ್ತು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರುವಾದ ಮಳೆಯು ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಗುಡುಗು, ಸಿಡಿಲು ಮಿಂಚಿನೊಂದಿಗೆ ಸುರಿದಿದ್ದು, ಕುರಿಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿವೆ.

ಯಂಡಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಮಲಸಾಬ ಬಾಂಗದ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ 7 ಆಡು ಮತ್ತು 8 ಕುರಿಗಳು, ಲಾಲಸಾಬ ಬಡೇಖಾನ ಅವರ 4 ಆಡು ಮತ್ತು 5 ಕುರಿಗಳು, ಕರಡಿಗುಡ್ಡ ಎಸ್.ಎ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಪ್ಪ ಕಬಾಡದ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ 6 ಆಡುಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿವೆ.

ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದ ದಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಆಡುಗಳನ್ನು ಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು, ರಾತ್ರಿ ಜೋರಾಗಿ ಸುರಿದ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಯ ಹೊಡತಕ್ಕೆ ಅವುಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿವೆ. ಕುರಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಮೃತ ಕುರಿಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಹೋಬಳಿ ಯಂಡಿಗೇರಿ, ನೀರಬೂದಿಹಾಳ, ಕರಡಿಗುಡ್ಡ ಎಸ್.ಎ, ಕೈನಕಟ್ಟಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣ ಬೆಳೆಗಳು ಹಾನಿಯಾಗಿವೆ.

ಹೋಬಳಿಯ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಟೊಮೆಟೊ, ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ, ದಾಳಿಂಬೆ, ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿವೆ. ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ಬೆಳೆಗಳೆಲ್ಲವು ನೆಲಕಚ್ಚಿವೆ, ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿದೆ.

ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಬದಾಮಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಎಸ್.ಎಫ್.ಬೋಮ್ಮಣ್ಣವರ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಸಿ.ಎಫ್.ನದಾಫ ಬೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರೀಶಿಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಯಿಂದ ಅಪಾರ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಜೆ.ಟಿ.ಪಾಟೀಲ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260321-19-1191385860