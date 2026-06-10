ಕೆರೂರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜೋರು ಮಳೆಯಿಂದ ಜನ ಪರದಾಟ, ಸಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ

<p>ಕೆರೂರ: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಜೋರಾಗಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂತೆಗೆ ಬಂದ ಜನರು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಪರದಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಮಳೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮೀಪದ ಅಗಸನಕೊಪ್ಪ, ಹೂಲಗೇರಿ, ಮತ್ತಿಕಟ್ಟಿ, ಹುಲ್ಲಿಕೇರಿ, ನರೇನೂರ, ನೀರಬೂದಿಹಾಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಂತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಂತೆಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಿಂದ ಬಂದು ಜನರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಮರಳಿ ಮನೆ, ಊರಿಗೆ ಹೋಗಲು ಪರದಾಡಿದರು.</p>.<p>ಜೋರಾಗಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಯು ಪರಿಣಾಮ ಹಳ್ಳದ ನೀರು ಸಂತೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಪರಿಣಾಮ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರಂತವಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಯಿಂದ ಸಂತಸ ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತರೆ ರೈತರು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-19-110813375</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>